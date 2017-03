'Studio onderzoekt nieuwe Matrixfilms'

ANP 'Studio onderzoekt nieuwe Matrixfilms'

LOS ANGELES - Binnen filmstudio Warner Bros zijn gesprekken gaande over een vervolg op de The Matrix-trilogie. Die films leverden rond de eeuwwisseling wereldwijd 1,8 miljard dollar op.

Door ANP - 15-3-2017, 2:46 (Update 15-3-2017, 2:46)

Volgens Deadline zjin de plannen nog in een erg vroeg stadium. Het is niet duidelijk of de Wachowski's betrokken zijn bij de gesprekken. Lana en Lilly Wachowski, toen nog Larry en Andy, schreven en regisseerden de originele films.

De hoofdrollen in The Matrix werden gespeeld door Keanu Reeves en Laurence Fishburne. Ook over de mogelijke terugkeer van de twee acteurs, die onlangs opnieuw samenkwamen voor de tweede John Wick-film, als Neo en Morpheus is niets bekend.

Volgens de bron van Deadline stelt Warner op het moment een schrijversteam samen dat moet kijken of er een nieuwe verhaal zit in The Matrix. De studio wilde geen reactie geven.