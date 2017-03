Nieuwe serie voor Jane Lynch

ANP Nieuwe serie voor Jane Lynch

LOS ANGELES - Jane Lynch heeft een rol te pakken in een nieuwe serie. De Glee-actrice gaat aan de slag voor een pilot van een televisieshow, Relatively Happy.

Door ANP - 15-3-2017, 2:37 (Update 15-3-2017, 2:37)

De rol van Jane was eigenlijk voor een man geschreven, weet Variety te melden, maar de schrijvers bedachten zich dat de actrice geknipt zou zijn voor de rol. Ze gaat een gehaaide scheidingsadvocaat spelen die zich graag omgeeft met whiskey en vrouwen.

Na haar rol als Sue Sylvester in Glee speelde Jane onder meer in webserie Dropping The Soap en was ze zien als de engel in Angel From Hell. Die serie werd begin 2016 na vijf afleveringen van de buis gehaald wegens tegenvallende kijkcijfers.