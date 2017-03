'Trump verdient excuses van Snoop Dogg'

LOS ANGELES - Snoop Dogg zou zijn excuses moeten aanbieden aan president van de Verenigde Staten Donald Trump. Dat zegt Trumps advocaat Michael Cohen tegen TMZ in een reactie op de nieuwe videoclip van de rapper.

Door ANP - 14-3-2017, 23:27 (Update 14-3-2017, 23:27)

In de video van de single Lavender nemen de rappers van Badbadnotgood en Snoop Dogg Trump op de hak door hem af te beelden als een clown. Aan het einde van de clip schiet Snoop op hem met een speelgoedpistool.

"Het is schandalig. De president verdient een verontschuldiging", aldus Cohen. "Er is absoluut niets grappigs aan een moordaanslag op een president. Ik ben geschokt, zeker omdat ik dacht dat hij beter dan dit was."

Volgens Cohen is het prima om te protesteren en een punt te maken, maar kan dat ook op een andere manier. "Hij moet leren het presidentschap te respecteren", aldus de huisadvocaat van Trump. "Schaam je, Snoop."

De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Cohen.