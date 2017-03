Joni Sledge stierf natuurlijke dood

ANP Joni Sledge stierf natuurlijke dood

PHOENIX - Zangeres Joni Sledge is een natuurlijke dood gestorven. Dat zeggen bronnen tegen TMZ. De zestigjarige Joni had wel een verslechterde gezondheid. Wat haar precies fataal is geworden, blijft onduidelijk. Volgens de dokter was een autopsie niet nodig omdat alles duidelijk op een 'natuurlijke dood' wees.

Door ANP - 14-3-2017, 22:01 (Update 14-3-2017, 22:01)

Joni, de oudste van de gezusters Sledge, stierf vorige week plotseling. Ze werd dood gevonden in haar huis in Phoenix.

Eerder dinsdag werd bekend dat haar zussen door gaan met Sister Sledge. De concerten die al gepland stonden voor dit jaar gaan gewoon door.