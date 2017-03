Russische rolstoelzangeres blijft positief

MOSKOU - De Russische Songfestivalinzending, Joelia Samojlova, trekt zich voorlopig niets aan van de berichten dat de Oekraïense geheime dienst een onderzoek naar haar heeft ingesteld.

Door ANP - 14-3-2017, 21:33 (Update 14-3-2017, 21:33)

"Wij reageren niet op dit soort dingen. Joelia denkt hier ook niet over na", zegt haar woordvoerder tegenover het Russische persbureau TASS. "Ze bereidt zich voor op haar optreden. Ze is positief gezind."

De Russen kondigden zondag aan dat Samojlova, die in een rolstoel zit, naar Kiev gaat voor het Eurovisiesongfestival. Vooraf werd lang gespeculeerd of Rusland wel zou deelnemen aan het festival vanwege het politieke conflict tussen de Russen en Oekraïne.

Maandagmiddag maakten de Oekraïense autoriteiten bekend dat ze een onderzoek naar haar hebben ingesteld. Samojlova gaf in 2015 een optreden op het door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim. Ze zou daarvoor via Rusland zijn gereisd en daar staat in Oekraïne een forse celstraf op.