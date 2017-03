T.J. Miller: chauffeur wilde mij afpersen

ANP T.J. Miller: chauffeur wilde mij afpersen

LOS ANGELES - Silicon Valley-acteur T.J. Miller zegt dat de taxichauffeur die hij in december sloeg, bewust de confrontatie met hem aanging zodat hij geld van de acteur kon eisen. Dat meldt The Hollywood Reporter op basis van rechtbankdocumenten.

Door ANP - 14-3-2017, 20:16 (Update 14-3-2017, 20:16)

T.J. werd in december opgepakt nadat hij de Uber-chauffeur een klap verkocht. Volgens T.J.'s advocaat Bryan Freedman bedacht de man direct een plan toen hij de acteur herkende zodat hij hem later zou kunnen afpersen.

Wat er precies in de auto is gebeurd, is niet duidelijk. Eerder kwam het verhaal naar buiten dat in de auto zou zijn gesproken over president Donald Trump. De discussie zou uit de hand zijn gelopen, waarna T.J. de chauffeur aan het eind van de rit zou hebben geslagen in het gezicht en op zijn schouder.

Dollartekens

De bestuurder 'zag slechts dollartekens' toen hij T.J. in zijn achteruitkijkspiegel zag, aldus Freedman. De man is volgens de advocaat ook niet gewond geraakt.

Volgens Freedman is het ook niet de eerste keer dat de chauffeur naar de rechter stapt met een fictieve verwondingen. Zo zou hij zijn voormalige werkgever hebben aangeklaagd omdat hij zou zijn ontslagen vanwege een enkelblessure.