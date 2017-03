Ook Edward James Olmos terug in Blade Runner

LOS ANGELES - Harrison Ford is toch niet de enige acteur uit Blade Runner die terugkeert in het vervolg Blade Runner 2049. Edward James Olmos heeft ook een rolletje, zo heeft de acteur onthuld tegenover The Trend.

Door ANP - 14-3-2017, 19:48 (Update 14-3-2017, 19:48)

Olmos, bekend van Miami Vice, heeft net als in het origineel een minieme rol als Gaff. "Mijn rol is een beetje zoals in het origineel. Toen had ik maar vier scènes en dit keer maar één. En opnieuw is het een aangrijpende scène."

Blade Runner 2049 is het langverwachte vervolg op de sf-klassieker uit 1982 met Rutger Hauer. Naast Ford worden de hoofdrollen gespeeld door Ryan Gosling, Jared Leto en Robin Wright. Ook de Nederlandse actrices Sylvia Hoeks en Sallie Harmsen hebben een rol.