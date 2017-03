Mischa Barton slachtoffer van wraakporno

LOS ANGELES - De advocaat van Mischa Barton bevestigt dat er een sekstape van de Britse actrice in omloop is. Ze is vermoedelijk het slachtoffer geworden van wraakporno, stelt Lisa Bloom in een statement.

Door ANP - 14-3-2017, 18:42 (Update 14-3-2017, 18:42)

"Mevrouw Barton heeft niet ingestemd met de openbaarmaking van de beelden. Ze stelt dat ze is gefilmd zonder haar toestemming door iemand met wie ze destijds een relatie had", aldus de advocaat. "Er is maar een naam voor dit walgelijke gedrag: wraakporno."

Bloom zegt dat ze iedereen die de foto's en video's actief delen of gedeeld hebben voor de rechter sleept. "Wij zullen jullie vinden", stelt de raadsvrouw.

De Daily Mail meldde dinsdag als eerste dat er een sekstape van de 31-jarige Barton in omloop zou zijn. Volgens de Britse tabloid zou de video, waarin de actrice seks zou hebben in verschillende standjes, voor een half miljoen dollar aangeboden zijn aan verschillende pornowebsites.