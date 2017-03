'Sekstape Mischa Barton in omloop'

LOS ANGELES - Het lijkt erop dat een sekstape van actrice Mischa Barton is uitgelekt. Verschillende pornowebsites hebben de video aangeboden gekregen, meldt de Daily Mail. Voor het beeldmateriaal zou een half miljoen dollar gevraagd worden.

Door ANP - 14-3-2017, 18:10 (Update 14-3-2017, 18:10)

In de video zou de 31-jarige Barton seks hebben met een donkerharige man in verschillende standjes. "Ze draagt een grijs shirt met capuchon en de man een zwart hemd", zegt pornoproducent Kevin Blatt tegen de Britse tabloid. Hij is er vrij zeker van dat de vrouw in kwestie Barton is.

Voor de actrice, vooral bekend van de tienerserie The O.C., zou het lekken van de sekstape een nieuw dieptepunt zijn. Barton worstelt al jaren met psychische problemen. "Dit is het laatste wat ze nodig had", zegt een bron in haar omgeving tegen de Daily Mail. "Haar naam is al vaak genoeg door het slijk gehaald. Een seksschandaal kan ze nu absoluut niet hebben."