ANP Benedict Cumberbatch wordt 400-jarige

LONDEN - Benedict Cumberbatch heeft de hoofdrol te pakken in de verfilming van How To Stop Time, het nog te verschijnen nieuwe boek van Matt Haig. Daarin speelt de Britse acteur een man die eruit ziet als iemand van 41 maar in werkelijkheid al 400 jaar oud is, meldt de BBC.

Door ANP - 14-3-2017, 17:35 (Update 14-3-2017, 17:35)

Cumberbatch' productiemaatschappij SunnyMarch gaat de film maken met Studiocanal. De acteur gaat voor de film ook aan de slag als producer. Een regisseur is nog niet gevonden.

Haig is blij met Cumberbatch in de rol van de 400-jarige Tom Hazard. "Dat vooruitzicht maakt mij ontzettend enthousiast. Ik had niet gelukkiger kunnen zijn", zegt hij tegen de Britse omroep.

Wanneer de film wordt opgenomen, is nog niet bekend. Het boek van How To Stop Time komt in juli uit.