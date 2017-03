Groot eerbetoon aan eeuwelinge Vera Lynn

LONDEN - De Britse zangeres Dame Vera Lynn wordt maandag honderd jaar, maar komend weekeinde is het al feest in Groot-Brittannië. Niet alleen brengt platenmaatschappij Decca, zoals reeds aangekondigd, een speciaal album uit met opnamen van de Dame en andere artiesten, er is zaterdag ook nog een groot eerbetoon in het London Palladium. BBC2 verhoogt de feestvreugde met een documentaire, ook op zaterdagavond: Happy 100th Birthday Dame Vera Lynn.

Door ANP - 14-3-2017, 17:18 (Update 14-3-2017, 17:18)

Lynn vestigde haar naam voorgoed en wereldwijd in de Tweede Wereldoorlog, toen ze als 'the forces' sweetheart' de soldaten en andere landgenoten op de been hield met nummers als We'll Meet Again en The White Cliffs of Dover. Ook in ons land, waar ze later verschillende keren optrad, bereikte ze grote populariteit en wist ze haar fans telkens weer te ontroeren met de liedjes die zo onwrikbaar zijn verbonden aan oorlog en bevrijding.

Genoemd album omvat originele opnames van Lynn, gecombineerd samen met die van hedendaagse collega's. Op de plaat staat ook een vergeten vertolking door de Dame van 'Sailing'.

Palladium

A Tribute to Dame Vera Lynn heet het evenement zaterdagavond in het Palladium, waarmee volgens de aankondiging van het legendarische theater het 'ongelofelijke leven' van 'the one and only Dame Vera Lynn' wordt gevierd. Er worden meteen geld mee vergaard voor haar liefdadigheidsfonds, The Dame Vera Lynn Children’s Charity. Zo'n 25 sterren doen mee: zangers, dansers, acteurs, tv-persoonlijkheden en hele orkesten. Aan de tv-documentaire werkte ook een bont gezelschap mee, onder wie Tim Rice and Sir Paul McCartney.

"Ik ben gelukkig dat ik deze mijlpaal mag bereiken en dat mensen mij en mijn muziek nog steeds herinneren", aldus Dame Vera afgelopen week. En in dat hele lange, muzikale leven had de zangeres geen zangles en leerde ze geen noot lezen. Haar zangstijl veranderde ze nooit.