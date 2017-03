Ook The Who naar Las Vegas

ANP Ook The Who naar Las Vegas

LAS VEGAS - De mannen van The Who weten nog altijd niet van stoppen. Komende zomer geeft de legendarische Britse rockband een concertserie in Las Vegas, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 14-3-2017, 17:16 (Update 14-3-2017, 17:16)

The Who heeft vooralsnog zes shows gepland in het Colosseum in Caesars Palace tussen 29 juli en 11 augustus. De band spreekt van een 'first run', wat er op kan wijzen dat er later nog meer concerten komen.

De Engelse band, met de 71-jarige gitarist en songwriter Pete Townshend en de 73-jarige leadzanger Roger Daltrey als boegbeelden, trapten eind 2014 hun naar eigen zeggen laatste grote tour af. Volgende maand staan daarvan de laatste shows op het programma.