Cara Delevigne schrijft eerste boek

ANP Cara Delevigne schrijft eerste boek

LOS ANGELES - Model en actrice Cara Delevingne kan straks zeggen dat ze ook schrijfster is. De 24-jarige Britse werkt momenteel aan haar eerste boek. Het verhaal, dat de titel Mirror, Mirror draagt, moet in oktober uitkomen.

Door ANP - 14-3-2017, 16:44 (Update 14-3-2017, 16:44)

Cara zegt op Instagram dat ze zichzelf een paar keer moest knijpen met haar boekendeal. "Ik ben zo blij!", schrijft ze. "Mirror, Mirror is een coming of age-verhaal over de zestienjarige vrienden Red, Leo, Naima en Rose die allemaal uitzoeken we ze zijn, manoeuvrerend in het mijnenveld van school en relaties. Totdat alles op een dag verandert..."

"Ik houd zoveel van deze personages, waar ze voor staan en wat dit verhaal betekent", vervolgt Cara. "Ik kan niet wachten tot ik het met jullie kan delen."

Of het boek ook in Nederland uitkomt, is niet bekend.