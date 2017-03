Dochtertje Chad Michael Murray geboren

ANP Dochtertje Chad Michael Murray geboren

LOS ANGELES - Chad Michael Murray is sinds kort vader van twee kinderen. Dinsdag maakte de 35-jarige acteur bekend dat zijn dochtertje is geboren. Wanneer het meisje ter wereld kwam en hoe ze heet, maakte Murray niet bekend.

Door ANP - 14-3-2017, 12:09 (Update 14-3-2017, 12:09)

“Geen zorgen klein meisje, je kunt me zo stevig vasthouden als je wil zolang je wil”, schreef de acteur op Instagram bij een foto waarop zijn dochter zijn vinger vasthoudt. “Ik ben al van jou en zal je nooit laten gaan.” Murray liet ook weten “nu twee geweldige vrouwen” in zijn leven te hebben. “Mijn zoon en ik zijn bofkonten.”

Murray en zijn echtgenote Sarah Roemer verwelkomden hun eerste kind 21 maanden geleden. De naam van het kereltje is nooit bekendgemaakt. In november kondigde het acteurskoppel aan dat de tweede onderweg was, een maand later werd duidelijk dat het dit keer een dochter was.