ANP James Corden in gesprek over Britse talkshow

LONDEN - James Corden speelt met de gedachte ook in zijn geboorteland een talkshow te presenteren. Dat zegt de Brit, die internationaal veel lof oogst als presentator van The Late Late Show van het Amerikaanse televisiestation CBS, tegen Radio Times.

Door ANP - 14-3-2017, 11:55 (Update 14-3-2017, 11:55)

“We hebben een aantal dingen gepland voor dit jaar”, citeert BBC uit het interview. “Misschien omvatten die wel een verblijf in het Verenigd Koninkrijk.” Op de vraag of James doelt op een Britse versie van The Late Late Show, antwoordt hij dat erover wordt gesproken. “We weten niet of we het rond kunnen krijgen, maar ik zou het heel graag doen, zeker weten.”

James is sinds maart 2015 presentator van The Late Late Show, een taak die hij overnam van Craig Ferguson. De Brit zette het praatprogramma internationaal op de kaart, onder meer met het vaste item Carpool Karaoke. De video’s van de autoritjes die James maakt met sterren werden miljoenen keren bekeken op YouTube.

James heeft zijn ideale gastenlijst al klaar voor een eventuele Britse variant van The Late Late Show. Hij voelt graag Victoria en David Beckham en prins William en zijn vrouw Catherine aan de tand. “Ik heb geen flauw idee of ze ooit ja zouden zeggen”, zegt James over William en Kate. “Maar het zou fantastisch zijn.”