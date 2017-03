Beach Boy Brian Wilson in juli in Amsterdam

DELFT - Brian Wilson komt deze zomer naar Nederland. De zanger van The Beach Boys verzorgt op maandag 3 juli een concert in Koninklijk Theater Carré, maakte MOJO dinsdag bekend.

Door ANP - 14-3-2017, 10:38 (Update 14-3-2017, 10:38)

Tijdens het concert speelt Wilson het complete album Pet Sounds van The Beach Boys, dat volgens muziekblad Rolling Stone een van de beste albums ooit is. Ook andere grote hits van The Beach Boys komen voorbij. Het is de laatste keer dat Wilson Pet Sounds integraal speelt.

Wilson komt niet alleen naar Nederland, ook Al Jardine en Blondie Chaplin staan op het podium in Carré. De voorverkoop voor het concert start vrijdagochtend.

De 74-jarige Wilson trekt momenteel de wereld over met de Pet Sounds 2017 World Tour, die in het teken staat van het gouden jubileum van de legendarische plaat. Pet Sounds verscheen in 1966 en leverde hits als God Only Knows en Wouldn’t It Be Nice af.