ANP Spoedoperatie voor Bastiaan Ragas

AMSTERDAM - Bastiaan Ragas is afgelopen weekeinde met spoed geopereerd vanwege een acute blindedarmontsteking. De zanger, presentator, acteur en schrijver is inmiddels weer thuis en herstelt van de ingreep. Dat liet hij dinsdag weten op Twitter.

Door ANP - 14-3-2017, 9:36 (Update 14-3-2017, 9:36)

“Zondagochtend ben ik met verschrikkelijke pijn naar het ziekenhuis gegaan”, twitterde Bastiaan. Hij moest direct onder het mes.

Bastiaan neemt in Duitsland deel aan Let’s Dance en hoopt vrijdag gewoon weer van de partij te zijn. “Ik zou de hele week getraind hebben”, liet hij weten aan de Duitse zender RTL, die Let’s Dance uitzendt. “Maar dat is nu niet mogelijk. Of ik vrijdag kan dansen, beslist de dokter.” Bastiaan liet ook weten er vrijdag graag bij te willen zijn.

Hoewel lachen nog pijn doet, heeft de 45-jarige zanger zijn gevoel voor humor niet verloren. “Toen mijn vrouw hoorde dat ik mee ging doen aan Let’s Dance was ze blij, zeker toen ze hoorde dat ik zeven à acht kilo af zou vallen”, grapt Bastiaan. “Dat gaat nu nog sneller, ik heb al drie dagen niet gegeten.”