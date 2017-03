Dotan wacht op ‘wow-gevoel’

ANP Dotan wacht op ‘wow-gevoel’

AMSTERDAM - Dotan heeft nog geen idee wanneer er een nieuwe plaat van zijn hand verschijnt. De singer-songwriter, die een monsterhit scoorde met Home, werkt aan nieuw materiaal, maar dat komt “pas als ik het wow-gevoel heb”.

Door ANP - 14-3-2017, 9:22 (Update 14-3-2017, 9:22)

“Ik ben druk aan het schrijven”, zegt Dotan in Metro. “Ik wil met mijn muziek een verhaal vertellen, niet zomaar een trucje doen. Dingen meemaken, om die vervolgens weer van me af te schrijven; dát is wat muziek altijd voor mij heeft moeten zijn.”

De zanger trekt de komende tijd het land door met zijn 7 Layers Sessions, waarbij hij nog onbekend talent de kans geeft zich voor te stellen aan het Nederlandse publiek. “Het moet juist niet zo’n avond worden waarbij ik de afsluitende act ben. Ik kan mijn ego daarbij prima aan de kant zetten: ik wil dat het om hen draait.”

De 7 Layers Sessions geven Dotan ook de kans even pas op de plaats te maken. “Na bizarre aaneenschakelingen van grote successen was het hoogtepunt de show in de Ziggo Dome. Ik ben daar heel dankbaar voor, maar wilde ook even een stap uit die gigantische rollercoaster zetten. Ik ben muzikaal verrijkt door de artiesten die ik heb ontmoet.”