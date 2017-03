Ed Sheeran schuift ook aan in College Tour

ANP Ed Sheeran schuift ook aan in College Tour

HILVERSUM - Ed Sheeran schuift na RTL Late Night ook aan bij College Tour. De Engelse singer-songwriter, die momenteel wereldwijd records breekt met zijn derde album ÷, neemt volgende maand de tijd voor een groep studenten. Dat maakte presentator Twan Huys dinsdagochtend bekend in de ochtendshow van 3FM.

Door ANP - 14-3-2017, 9:21 (Update 14-3-2017, 9:21)

“We konden niet om hem heen, en dat wilden we ook helemaal niet”, zei Twan. “Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die in de muziekindustrie zo’n fenomeen is met zo veel nummers in de top vijftien in Engeland sowieso en in Nederland natuurlijk ook.”

De opname vindt plaats op 4 april, vlak voor Eds tweede uitverkochte concert in de Ziggo Dome. “Een uur voordat hij gaat spelen mogen wij met hem spreken. We zijn gewoon het voorprogramma”, grapte Twan. Het gesprek van de 26-jarige zanger en de studenten wordt op 21 april uitgezonden.

Fonkelend trots

Twan maakte de namen van drie van de zes gasten bekend. Ook hoogleraar en Nobelprijswinnaar Ben Feringa en CNN-journaliste Christiane Amanpour gaan in gesprek met studenten. Amanpour is op 7 april te zien in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen, Feringa volgt op 28 april.

Het gesprek met Amanpour, volgens Twan “al dertig jaar een van de belangrijkste vrouwelijke journalisten ter wereld”, wordt opgenomen in Londen. “We hebben geregeld dat studenten die daarbij willen zijn door ons daar naartoe vervoerd worden met bussen, dus je hoeft geen reiskosten te maken.”

Geïnteresseerde studenten kunnen zich aanmelden via de site van College Tour. Twan hoopt op veel belangstelling van studerend Nederland. “Het is een serie waar we nu al fonkelend trots op zijn.”