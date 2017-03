Loes Luca ‘denkt niet meer’ aan gezwel

ROTTERDAM - Loes Luca was vorig jaar zomer een paar weken uit de running vanwege een gezwel op haar eierstokken, maar maakt zich daar totaal geen zorgen meer om. “Ik denk er al lang niet meer aan”, zegt ze dinsdag in het AD.

Volgens de 63-jarige actrice werd er een enorm drama gemaakt van haar operatie en herstel. “Hou toch op zeg. Ik heb een snee in mijn buik en word om de drie maanden gecontroleerd. De kans dat ik alsnog hieraan overlijd, lijkt me dus klein.” Zich druk maken vanwege het verwijderde gezwel, levert volgens Loes enkel “dubbel werk” op. “Laten we erover uitscheiden. Het is de moeite niet waard.”

Het podiumdier richt zich liever op haar nieuwe voorstelling Pilp Fuction, die volgende week in première gaat. Loes speelt een van de hoofdrollen, haar personage runt met haar zus een familiebioscoop. Ook onder anderen Peter Heerschop, Viggo Waas en Han Römer spelen in Pilp Fuction.

“Als ik ergens aan begin, kijk ik eerst met wie ik ga werken”, zegt Loes. “Daarna pas naar het script. Ik wil met fijne mensen iets moois maken. Je bent maandenlang op elkaar aangewezen en vormt een hecht gezin.” Volgens de actrice is de cast van Pilp Fuction “weer zo’n mooi samengesteld gezin”. “Met heel veel mannen. Mannen, ik ben gek op ze.”