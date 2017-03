Lucretia van der Vloot doet Gladys-hommage

AMSTERDAM - Zangeres Lucretia van der Vloot gaat volgend jaar een soloprogramma maken met muziek van Gladys Knight and the Pips. Het is de bedoeling dat de voorstelling Lucretia sings Gladys in 2018 langs de Nederlandse theater gaat toeren.

Door ANP - 14-3-2017, 7:30 (Update 14-3-2017, 7:30)

“Ik loop al een paar jaar rond met het idee om een soloprogramma te gaan doen”, vertelt Van der Vloot. “En er is eigenlijk geen zangeres die ik meer heb gezongen dan Gladys Knight.” Nadat zij twee jaar geleden een optreden van de Amerikaanse soullegende bijwoonde in de Royal Albert Hall in Londen, wist ze het zeker. “Ik heb gehuild toen zij opkwam. Ik ben zo blij dat ik haar heb kunnen zien.” In september zong Van der Vloot al eenmalig een tribute aan Gladys Knight in Club Dauphine in Amsterdam.

Gladys Knight geldt als een van de grootste Amerikaanse soulzangeressen van de twintigste eeuw. Zij werd in de jaren zestig wereldberoemd nadat zij en haar formatie The Pips een contract tekenden bij het label Motown. Tot haar grootste hits behoordenMidnight Train To Georgia, Help Me Make It Through The Night en I've Got To Use My Imagination.

Van der Vloot is dit seizoen te zien in de musical De Marathon, die op 19 maart in premiere gaat in het Luxor Theater in Rotterdam.