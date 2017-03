Hanson in Paradiso tijdens jubileumtournee

ANP Hanson in Paradiso tijdens jubileumtournee

AMSTERDAM - De band Hanson bestaat 25 jaar en viert dat met een jubileumtournee. Daarbij doet de band ook Paradiso in Amsterdam aan.

Door ANP - 14-3-2017, 4:34 (Update 14-3-2017, 4:34)

Isaac, Taylor en Zac Hanson braken in 1997 door met hun hit MMMBop. De broers, toen 16, 14 en 11 jaar oud, schreven het nummer zelf. MMMBop werd genomineerd voor twee Grammy's, wat Zac de jongste genomineerde songwriter ooit maakte.

Bij de aankondiging van de tournee verklaarde Taylor maandag: "Een kwart eeuw muziek maken is een mijlpaal die we moeten erkennen, en hoe kan dat beter dan met een jubileumtoer?" Broer Isaac voegde daaraan toe: "Dit jaar gaat niet alleen over twee decennia muziek, maar om het vieren van de waanzinnige gemeenschap fans die altijd zijn gebleven, en jaar na jaar hebben meegezongen."

De tournee start op 21 mei in de thuisstad van de band, Tulsa in de staat Oklahoma. Het concert in Paradiso vindt plaats op 2 juni. De voorverkoop start 17 maart.