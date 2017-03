Neil Patrick Harris zet Lemony Snicket-tattoo

LOS ANGELES - Neil Patrick Harris heeft zijn eerste tatoeage laten zetten. De acteur nam de lichaamsversiering om te vieren dat zijn serie Lemony Snicket's A Series Of Unfortunate Events een tweede seizoen krijgt bij Netflix. .

Door ANP - 14-3-2017, 3:56 (Update 14-3-2017, 3:56)

Op een foto die Neil op Instagram plaatste, is te zien dat hij het symbool van de V.F.D. op zijn enkel heeft vast laten leggen. De Volunteer Fire Department is een geheim genootschap waar de Baudelaire-kinderen uit de serie deel van uitmaken. De acteur speelt in A Series Of Unfortunate Events de voogd van de kids, die uit is op hun fortuin.

Makers van de serie maakten eerder maandag bekend dat de show een vervolg krijgt, door op Instagram een brief van Lemony Snicket te plaatsen. De schrijver is in de serie te horen als voice-over, die kijkers meestal afraadt A Series Of Unfortunate Events af te spelen. In de brief laat hij weten: "Ik ben erop gewezen dat jullie ondanks mijn waarschuwingen de Netflix-versie van mijn verontrustende werk hebben gekeken. Tot mijn afschuw heeft Netflix de hiermee behaalde winst gestoken in een tweede seizoen van deze mismoedige en zenuwslopende serie."