ANP Alison Brie en Dave Franco getrouwd

LOS ANGELES - Acteurskoppel Alison Brie en Dave Franco is in het huwelijksbootje gestapt. Dat bevestigden de woordvoerders van het bruidspaar maandag aan People.

Door ANP - 14-3-2017, 3:55 (Update 14-3-2017, 3:55)

Alison en Dave verloofden zich in augustus van 2015, drie jaar na hun eerste ontmoeting. De Mad Man-actrice liet vorige maand nog aan Yahoo weten dat ze nooit zo met een huwelijk bezig is geweest. "Het interesseerde me nooit, ik zag er denk ik nooit zoveel reden toe." Nadat ze Dave had ontmoet, veranderde dat. "Ik kwam iemand tegen waarvan ik dacht: ik ben echt dol op jou en ik wil de rest van mijn leven met me doorbrengen. Ik vind het eigenlijk romantischer als twee mensen die niet zoveel met het huwelijk ophebben, met elkaar wél willen trouwen."

Dave, de broer van acteur James Franco, en Alison houden hun privéleven zo veel mogelijk uit de schijnwerpers. Ze betreden bij premières geregeld los van elkaar de rode loper. In 2013 maakten ze wel samen een sketch voor comedyplatform Funny Or Die.