ANP Brief van Clinton voor dochter Amber Tamblyn

LOS ANGELES - De vorige maand geboren dochter van Amber Tamblyn kreeg deze week bijzondere post. Het meisje werd door Hillary Clinton in de wereld verwelkomd met een brief.

Door ANP - 14-3-2017, 2:32 (Update 14-3-2017, 2:32)

De Two And A Half Men-actrice plaatste maandag een foto van de brief op Instagram. "De enige dag waarop ik mascara opdoe, stuurt Hillary Clinton onze dochter een brief. Nu in tranen", schrijft ze in de post. De voormalige presidentskandidaat wenst de kleine in het schrijven "Een leven vol geweldige prestaties en avonturen, vol liefde, leren en vriendschap".

Met de afbeelding van de brief maakt Amber ook de naam van haar dochter bekend: Marlow. Bij de aankondiging van de geboorte van de baby grapte ze nog op social media dat ze de kleine Dauphinoise Petunia Brittany Scheherazade Von Funkinstein Mustard Witch RBG Cross Tamblyn-Bey jr. had genoemd.

Amber en haar man David Cross waren fanatieke aanhangers van Clinton tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen. In haar Instagrampost bedankt de actrice de politica met de woorden: "Dank je, Hillary, oma van ons allemaal."