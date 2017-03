Selena Gomez steekt geld in onderzoek Lupus

LOS ANGELES - Selena Gomez heeft maandag een flinke som geld geschonken aan een instituut dat zich bezighoudt met onderzoek naar de auto-immuunziekte lupus. Dat meldt People. De zangeres en actrice lijdt zelf aan deze ziekte.

Door ANP - 13-3-2017, 23:08 (Update 14-3-2017, 8:26)

Het geld gaat naar de Keck School of Medicine, een afdeling van de universiteit van Zuid-California. Daar wordt een speciaal fonds opgericht dat onderzoekers financieel zal ondersteunen. Het fonds draagt de naam van Selena. Een eerste project is al gevonden. Het fonds zal een pilot-onderzoek financieren naar de behandeling van complicaties die bij lupus optreden.

Selena deed in augustus vorig jaar een stapje terug omdat ze behoorlijk last had van de gevolgen van lupus. Ze had angst- en paniekaanvallen en was depressief.