ANP Bijna 1600 tekenen petitie Garrix en Sheeran

LONDEN - Binnen een paar uur hebben al bijna 1600 mensen de petitie getekend om Rewind Repeat It alsnog uit te brengen. Het nummer dat Martin Garrix gemaakt heeft met Ed Sheeran zou niet uitgebracht worden omdat de labels van de artiesten het niet eens kunnen worden over de release.

Door ANP - 13-3-2017, 21:24 (Update 13-3-2017, 21:24)

Eerder werd bekend dat de Nederlander met Ed had samengewerkt. Een paar dagen geleden werd duidelijk dat het materiaal niet uitgebracht zou worden. Op Radio 538 vertelde Martin waarom dat zo was. Volgens hem wilden beide labels dat het een officiële release zou worden. Daarom schortte Martin de release van zijn tracks op.

Het label van Ed wilde echter eerst een aantal andere singles van de Brit uitbrengen en hield de release tegen. Dat was tegen het zere been van het kamp-Garrix. "Ik had al vijf maanden niks uitgebracht en dan raak je geïrriteerd", zei Martin daarover.

De Brit Tristan Barraclough heeft een petitie aangemaakt op de site Change.org. Daar wil hij 2500 handtekeningen verzamelen om de labels te bewegen de song toch uit te brengen. “Het is nu aan ons om ervoor te zorgen dat Rewind Repeat It toch uitgebracht wordt”, schrijft Barraclough.