ANP Nagelstyliste hielp Chantal Janzen met accent

AMSTERDAM - In Amsterdam gaat de film Het verlangen in première. Het is voor Chantal Janzen de eerste keer dat ze een hoofdrol in een film speelt. Tegen RTL Boulevard zei de actrice dat ze best zenuwachtig is. “Een theaterpremière is makkelijker”, zei ze op de rode loper van Tuschinski.

Door ANP - 13-3-2017, 20:01 (Update 13-3-2017, 20:01)

Chantal speelt de rol van een ietwat domme schoenenverkoopster die een passie heeft voor schrijven. Uiteindelijk komt er een boek van haar uit, maar dat is geschreven door iemand anders. Met deze zet hopen twee broers hun familie-uitgeverij te redden.

Voor haar rol moest Chantal zich een Amsterdams accent aanmeten. Dat lukte met een beetje hulp van haar nagelstyliste. “Daar kom ik al acht jaar”, vertelde Chantal aan RTL Boulevard. “Ik probeerde haar al een tijdje na te doen. Ze was mijn inspiratie.”

Het verlangen is vanaf donderdag te zien in de bioscopen.