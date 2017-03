Nichtje Britney op rode loper na ongeluk

ANP Nichtje Britney op rode loper na ongeluk

FLORIDA - Het achtjarige nichtje van Britney Spears staat weer op de rode loper na een ongeluk begin februari met een quad. BuzzE berichtte 26 februari al dat het weer helemaal goed gaat met Maddie, maar nu laat ze zich ook weer op de rode loper zien. De familie Spears leek het erg naar de zin te hebben op de opening van het restaurant Planet Hollywood Observatory.

Door ANP - 13-3-2017, 19:52 (Update 13-3-2017, 19:52)

De dochter van Jamie Lynn Spears poseerde samen met haar moeder, haar tante Britney, haar oma Lynne Spears, haar neefje en twee nichten, meldt People.com.

Maddie is volledig hersteld van haar ernstige ongeluk met de quad. Op 5 februari sloeg Maddie op het landgoed van Jamie Lynns stiefvader over de kop met een quad en kwam terecht in een vijver. Het meisje lag een paar minuten bewusteloos onder water. Nadat Jamie Lynn en omstanders Maddie wisten te bevrijden, werd ze met een helikopter naar een kinderziekenhuis in New Orleans gevlogen.

Na twee dagen in het ziekenhuis kwam het nichtje van Britney bij. Een paar dagen later mocht ze naar huis om te herstellen. ''Een maand geleden beleefde ik in de ergste nachtmerrie van elke moeder, ik voelde me machteloos.'' Nu gaat het 'geweldig' met Maddie vertelt Jamie Lynn. ''Ik zal nooit stoppen met dankbaar zijn voor alle gebeden, want wij zien dat het voor een wonder heeft gezorgd. We zijn meer dan gezegend'', aldus Maddie's moeder.