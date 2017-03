Make-over Hanne voor K3 werd ramp

HILVERSUM - Hanne kijkt met veel plezier terug aan haar deelname aan K3 zoekt K3, maar aan de make-over denkt ze waarschijnlijk niet meer zo graag terug. Aan Het Laatste Nieuws vertelt ze dat het helemaal mis was gegaan.

Door ANP - 13-3-2017, 19:39 (Update 13-3-2017, 19:39)

Bij de make-over werd het haar van de kandidaten rood geverfd. Dat mislukte bij Hanne. “Wij zaten allemaal geblinddoekt, want we mochten zelf nog niet zien welke kleur we kregen. Ik herinner me nog dat ik uiteindelijk helemaal alleen achterbleef”, vertelt Hanne.

In eerste instantie begreep ze niet wat er aan de hand was. Uiteindelijk was het Kristel die vertelde wat er was. De kleurspoeling was mislukt. “Het ziet er echt niet slecht uit, maar we gaan bij jou de kleuring toch eens overdoen”, zei Kristel.

Achteraf mocht Hanne een foto zien waarop ze met haar mislukte haar te zien was. “Mijn haar had een kreeftachtige oranje kleur, nog veel erger dan het fluo-oranje dat Karen in het begin van K3 had."