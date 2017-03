Giel: nog steeds spijt van grap over Sylvana

ANP Giel: nog steeds spijt van grap over Sylvana

HILVERSUM - Giel Beelen heeft nog steeds spijt van de grap die hij een tijdje geleden over Sylvana Simons maakte. Dat zegt hij in een tweegesprek met Diana Matroos in de nieuwe LINDA.

Door ANP - 13-3-2017, 19:09 (Update 13-3-2017, 19:53)

In zijn radio-uitzending vergeleek de dj Sylvana Simons, het gezicht van de politieke partij Artikel 1, met een aapje. Het kwam Giel op een hoop kritiek te staan. “Ik had een tikje geforceerde manier van radio maken, waarbij ik soms de nuance wegliet om een reactie op te roepen”, zegt Giel over het incident. “Ik wil iets teweegbrengen, maar het is niet mijn bedoeling mensen echt pijn te doen. Alleen is dat hier wel gebeurd.”

Het voorval blijft Giel achtervolgen, vertelt hij. Zo kreeg hij te horen dat een lid van zijn redactie, volgens Giel ‘een donker meisje’, in een nieuwe werkkring werd aangesproken over het incident. “Ze moest zich ook nog zo’n beetje verantwoorden voor de rotopmerking die ik had gemaakt”, zegt hij. Toen ik dat hoorde, heb ik echt moeten huilen.”

Giel zegt verder dat hij zich onbewust grenzen heeft opgelegd.