ANP Oekraïne onderzoekt zangeres songfestival

KIEV - De geheime dienst van Oekraïne is een onderzoek begonnen naar de Russische zangeres Julia Samojlova. Zij is mogelijk de kandidaat die Oekraïne in haar rolstoel gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Kiev in mei. De Oekraïense autoriteiten maakten maandag bekend dat ze gaan uitzoeken hoe de 27-jarige zangeres op het door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim terechtgekomen is. De Krim hoort juridisch bij Oekraïne.

Door ANP - 13-3-2017, 18:44 (Update 13-3-2017, 18:44)

Samojlova met haar nummer Flame is Burning werd zondagavond de Russische inzending voor het songfestival. Maar de geheime dienst in Kiev verdenkt Samojlova ervan dat ze in juni 2015 in de stad Kertsj op de Krim heeft opgetreden en toen uit Rusland was gekomen. In Oekraïne staat er een forse celstraf op het reizen naar de Krim over Russisch grondgebied. Kiev wil naar eigen zeggen geen uitzondering voor haar maken.

De Krim werd tijdens een hevige politieke crisis in Oekraïne in maart 2014 door Rusland ingenomen. Ongeveer anderhalf van de twee miljoen inwoners is etnisch Russisch, maar internationaal staat het schiereiland als bezet te boek.