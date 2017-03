Gouden Film voor Tuintje in mijn hart

ANP Gouden Film voor Tuintje in mijn hart

AMSTERDAM - De tropische feelgoodfilm Tuintje in mijn hart heeft de Gouden Film status bereikt. Ruim 100.000 mensen zagen de romantische comedy over de broers Axel en Virgil in de bioscoop.

Door ANP - 13-3-2017, 18:26 (Update 13-3-2017, 18:26)

Hoofdrolspeler Leo Alkemade kreeg maandagmiddag de Gouden Film uitgereikt. In de film neemt hij de rol van Axel voor zijn rekening. Edwin Jonker, die in Tuintje in mijn hart zijn broer speelt, reikte de Gouden Film uit.

Tuintje in mijn hart is een film van regisseur Marc Waltman. Lars Boom tekende voor het scenario. Hoofdrollen zijn voor Edwin Jonker, Leo Alkemade, Fockeline Ouwerkerk, Pip Pellens, Juvat Westendorp en Beppie Melissen.