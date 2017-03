Van der Vloot verkent met musical nieuwe weg

ROTTERDAM - Lucretia van der Vloot acteerde al vaker in films en televisieseries. Maar spelen in een musical is voor de zangeres nieuw terrein. Zij speelt een van de rollen in de theaterbewerking van hitfilm De Musical. “Ik vroeg mij altijd af welke rol ik dan zou moeten spelen”, lacht ze. “En dit voelde eigenlijk meer als muziektheater dan als musical.”

Door ANP - 13-3-2017, 17:39 (Update 13-3-2017, 17:39)

Het feit dat Thomas Acda de muziek componeerde, was een belangrijk pluspunt. Bovendien vond Van der Vloot het ook wel eens lekker om te spelen in een productie waarvoor ze niets zelf hoefde te regelen. “Als we met de groep Big, Black & Beautiful door het land reizen, moeten we zelf zorgen dat er een busje voor komt rijden. Er zijn altijd wel weer dingen te regelen. Nu komt er gewoon een luxe tourbus waar ik in kan gaan zitten en gaat alles verder vanzelf.”

De zangeres speelt de rol van Jolan, de vrouw van een van de vier vrienden van de Rotterdamse garage die dreigt failliet te gaan. “Zij is een vrij bazig type”, grinnikt Van der Vloot. “Haar man Kees mag de marathon niet lopen omdat het op een zondag is. Op zondag zit je in de kerk, en daarmee uit.” Acda schreef voor haar een energiek gospelnummer waarmee de actrice flink kan uitpakken. “Maar ik sta relatief weinig op het podium - ik ben natuurlijk gewend om tijdens concerten twee uur lang in de spotlights te staan.”

Experimenteren

De voorstelling wordt geregisseerd door Job Gosschalk, die Van der Vloot al heel lang kende. Het kwam echter tot nu toe niet van een samenwerking. “Hij is heel duidelijk in zijn aanwijzingen”, omschrijft de zangeres. “Ik hou daar zelf wel van; ik ben van huis uit natuurlijk geen actrice. Ik vind het daarom heel fijn om de ruimte te krijgen om heel erg te experimenteren.” Haar uitstapjes in de toneelwereld smaken overigens wel naar méér. “Onlangs heb ik ook mee gespeeld in een moderne versie van Othello. Ik zou het graag vaker doen, ook in films of televisieseries. Maar veel rollen gaan toch niet verder dan 'de vriendin' of 'de vrouw van'. Ik zou zo graag eens een rol vinden waarmee ik kan laten zien wat ik allemaal kan op dit gebied.”

De Marathon gaat op 19 maart in premiere in het Luxor Theater in Rotterdam. Daarna is de voorstelling tot juni door heel Nederland te zien.