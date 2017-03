Lenette van Dongen in musicalcomedy Vamos!

HILVERSUM - Lenette van Dongen is een van de hoofdrolspelers in Vamos! Carolina Dijkhuizen en Cystine Carreon zijn ook te zien in de musicalcomedy die gebaseerd is op tv-programma’s als Ik vertrek en Het roer om.

Door ANP - 13-3-2017, 17:24 (Update 13-3-2017, 17:24)

De drie hoofdrolspelers gaan met een busje naar Spanje om daar een nieuw leven op te bouwen. Al gauw wordt duidelijk dat dat niet zo gemakkelijk is, vooral niet door de verschillende karakters. Bovendien spreekt het drietal geen woord Spaans.

Vamos! gaat op 1 oktober in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarna is de comedy nog tot en met 18 maart te zien in de grote Nederlandse theaters.