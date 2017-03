Sammy Hagar wil band sponsoren

ANP Sammy Hagar wil band sponsoren

AUSTIN - Red Rocker Sammy Hagar is deze week te gast bij het festival South by Southwest (SXSW). De ex-zanger van Van Halen hoopt vooral inspiratie op te doen tijdens het jaarlijkse festival in Austin.

Door ANP - 13-3-2017, 17:05 (Update 13-3-2017, 17:05)

Sammy zit vol plannen, laat hij aan Billboard weten. Zo is hij op zoek naar jong talent. “Misschien zie ik wel een of andere beginnende band en kan het zo maar gebeuren dat ik die ga helpen”, zegt hij. “Ik wil niet de manager worden, maar ze gewoon sponsoren. Ik zorg dat ze genoeg geld krijgen om succesvol te worden.”

Maar Sammy waarschuwt dat hij nog veel grotere plannen heeft. “Misschien zie ik een band die nog geen platencontract heeft. Dan richt ik gewoon zelf een label voor ze op”, zegt de rocker strijdlustig. Hij voegt er fijntjes aan toe dat hij niet alleen een man is van praten. Als de musicus een idee heeft, gaat hij meteen aan de slag.

Sammy is overigens niet alleen in Austin om talent te scouten. Hij gaat ook opnames maken voor zijn tv-programma Rock & Roll Road Trip with Sammy Hagar. “Ik film wat op straat en duw wat mensen een microfoon onder de neus”, zegt hij daarover.