Adele biecht geheim Twitteraccount op

BRISBANE - Zangeres Adele wist haar fans te vertellen dat ze een geheim Twitteraccount heeft. De Britse heeft geen officieel account. Het leek haar management geen goed idee om de praatgrage zangeres een spreekpodium op Twitter te geven. Adele zou dan te vaak in de problemen komen door haar loslippigheid.

Door ANP - 13-3-2017, 16:53 (Update 13-3-2017, 16:53)

Als ze echt wil kan ze wel een geheim bewaren. Zo kwamen de Britse media er pas maanden later achter dat de zangeres was getrouwd. Adele doet momenteel een tour in Australië. Ze vertelde haar fans in Brisbane: ''Ik keek afgelopen nacht op Twitter. Ze weten niet dat ik een geheim account heb. Uiteraard weten ze het nu wel, omdat ik het vertel. Met 'ze' bedoel ik mijn management.''

''Ik mag niet twitteren want ik ben een behoorlijke flapuit en ik zeg vaak de verkeerde dingen.'' De zangeres vond de regel van haar management zelf wat overdreven en besloot daarom stiekem een eigen account te maken.