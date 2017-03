Lenette, Carolina en Cystine pakken biezen

ANP Lenette, Carolina en Cystine pakken biezen

HILVERSUM - Lenette van Dongen, Carolina Dijkhuizen en Cystine Carreon gaan hun geluk beproeven in Spanje. De dames spelen de hoofdrollen in de nieuwe theatervoorstelling Vamos! Dat maakten Rick Engelkes Producties en RTL Live Entertainment maandag bekend.

Door ANP - 13-3-2017, 12:55 (Update 13-3-2017, 12:55)

Vamos! is geïnspireerd op tv-programma’s als Het roer om en Ik vertrek, waarin Nederlanders een nieuw bestaan proberen op te bouwen in het buitenland. De drie dames, die geen van allen een woord Spaans spreken, pakken hun biezen om in Andalusië een bed and breakfast te runnen.

“Wie droomt er niet van?! Ik vertrek! Gewoon alles achter je laten en gaan naar waar de zon altijd schijnt”, zegt Lenette. “Ik ga dat doen met kanjers als Carolina Dijkhuizen en Cystine Carreon. Het script van deze voorstelling is ijzersterk. Bevat veel herkenbaar (leed)vermaak en liedjes waarin je de zon voelt schijnen.”

Johnny Kraaijkamp

Het script van de musicalcomedy is van Allard Blom, die eerder onder meer de voorstellingen Body Language en Schone schijn schreef. De muziek is van Jeroen Sleyfer, die meewerkte aan producties als Fame, De Jantjes en Petticoat. In Vamos! zijn ook rollen weggelegd voor Johnny Kraaijkamp, Soy Kroon en Joey Schalker.

De comedy, onder regie van Martin Michel, gaat op 1 oktober in première in het Amsterdamse DeLaMar Theater. Daarna is Vamos! tot en met 18 maart te zien in de grote Nederlandse theaters.