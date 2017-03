Russen sturen zangeres in rolstoel naar ESF

MOSKOU - Rusland stuurt dit jaar een zangeres in rolstoel naar het Eurovisiesongfestival. De 27-jarige Joelia Samojlova zingt tijdens het liedjesfestijn, dat dit jaar in Oekraïne plaatsheeft, de ballad Flame Is Burning.

Door ANP - 13-3-2017, 10:54 (Update 13-3-2017, 10:54)

Vooraf werd lang gespeculeerd of Rusland wel zou deelnemen aan het festival vanwege het politieke conflict tussen de Russen en Oekraïne. Rusland meldde zich echter nooit af en werd vorige maand ook 'gewoon' ingeloot tijdens de loting voor de halve finales.

Echt uniek is het overigens niet dat er een artiest vanuit zijn of haar rolstoel meedoet met het Songfestival. De primeur was in 2015 voor de Poolse Monika Kuszyńska.

Samojlova, die ook zong tijdens de opening van de Paralympische Winterspelen in Sochi in 2014, neemt het in de tweede halve finale op tegen de Nederlandse inzending, O'G3NE. In Rusland is ze bekend van haar deelname aan X Factor.