ANP TP4Y bij klassiek concert Nils Verkooijen

HAARLEM - Girlband TP4Y, bekend van Holland's Got Talent, doet mee aan het theaterconcert Klassiek van de Toekomst, waarin klassieke muziek en jongeren de hoofdrol spelen. De show is een initiatief van acteur Nils Verkooijen.

Door ANP - 13-3-2017, 10:21 (Update 13-3-2017, 10:21)

Het concert vindt plaats op 1 april in de Philharmonie in Haarlem en wordt geregisseerd door de Spaanse theatermaker Carlos Garcia Estevez. Een tachtigkoppig jeugdorkest, speciaal samengesteld voor dit project, speelt een avondvullend muziekprogramma dat visueel wordt ondersteund door veertig jonge dansers en acteurs, dj’s en lichtshows.

"Het lijkt ons super om het podium te delen met zo'n tof orkest en we zullen er een te gekke show met z'n allen van maken", laten de meiden van TP4Y weten.

Nils Verkooijen, bekend van onder meer Weemoedt en Knielen op een bed violen, hoopt met het concert zijn eigen generatie te laten zien dat klassieke muziek alles behalve saai is en dat er meer is dan alleen social media. Kaarten zijn te koop via www.klassiekvandetoekomst.nl