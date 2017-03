Ed Sheeran als verrassing in Game of Thrones

AUSTIN - De makers van Game of Thrones hoopten Ed Sheeran al jaren te strikken voor een gastrolletje. Dat vertelden ze zondag op festival SXSW in Texas, waar Eds gastrol in het aanstaande zevende seizoen van de serie werd aangekondigd.

13-3-2017

Dat Ed opdook op de set was een grote verrassing voor een van de hoofdrolspeelsters, Maisie Williams. De actrice, die in Game of Thrones de rol van Arya Stark vertolkt, is groot fan van de Engelse singer-songwriter.

In welke aflevering Ed opduikt en of hij überhaupt herkenbaar in beeld komt, is niet bekend. Game of Thrones strikte eerder artiesten als Coldplay, Mastodon, Of Monsters And Men en Sigur Rós. Fans van Mastodon moesten goed opletten om de heavymetalband te spotten, de heren kwamen voorbij als ijszombies.