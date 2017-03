Mol moest vetste rol Thomas ooit worden

ANP Mol moest vetste rol Thomas ooit worden

ROTTERDAM - Thomas Cammaert voelde zich de laatste tijd dankzij alle aandacht voor Wie is de mol? soms een internationale superster. Zijn rol als saboteur van de zeventiende serie van het razendpopulaire tv-programma moest zijn beste rol ooit worden, vertelt hij in het AD.

Door ANP - 13-3-2017, 8:30 (Update 13-3-2017, 8:30)

“Vorige week was ik in Burgers’ Zoo in Arnhem en daar bleek ik vooral zelf een attractie, als een van de dieren in een kooi die constant op de foto moest”, schetst de 32-jarige musicalacteur. “Vooral die blikken van al die kinderen. Alsof ze Justin Bieber zagen.”

Voor Thomas, zelf groot fan van Wie is de mol?, was deelname een langgekoesterde droom. “Ik wilde de fans een te gek seizoen geven. Volgens mij is dat gelukt”, blikt ‘de mol’ terug. “Dit moest ook mijn vetste rol als acteur ooit worden.”

Thomas genoot van alle complottheorieën rond het programma. “Al die verdenkingen, schitterend! Mensen zien in een blaadje aan een boom al een aanwijzing.” Wat hem betreft, had het seizoen nog maanden langer mogen duren. “Ik ben opgelucht dat alles zo goed is gegaan, maar ik vind het ook ontzettend jammer dat het voorbij is. Het had van mij serieus nog 80 afleveringen langer mogen duren.”

Nu het dan toch echt is afgelopen, hoopt Thomas de vruchten te kunnen plukken van zijn bekendheid bij het grote publiek. “Ik zou best willen presenteren op tv”, fantaseert hij. “Ja, dat zou ik te gek vinden!”