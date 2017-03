Trance Energy terug op Tomorrowland

BOOM - Het ter ziele gegane trancefestival Trance Energy keert terug op het Belgische Tomorrowland. Dat is maandag bekendgemaakt. Op 21 juli treden onder anderen dj's Paul van Dyk, Markus Schulz, Svenson & Gielen, Gouryella (Ferry Corsten), Johan Gielen, Marco V en Cosmic Gate op.

Door ANP - 13-3-2017, 7:44 (Update 13-3-2017, 7:44)

Trance Energy werd in 1999 gelanceerd en groeide uit tot een van de bekendste festivals op het gebied van trance. Op het hoogtepunt trok het evenement 40.000 bezoekers naar de Jaarbeurs in Utrecht. In 2011 werd het festival omgedoopt tot kortweg Energy, waarna het in 2013 voor het laatst werd gehouden in de Ziggo Dome.

Volgens Paul Brouwer van ID&T heeft Trance Energy bij veel tranceliefhebbers een 'cultstatus' bereikt. Tomorrowland is al uitverkocht maar voor Trance Energy-fans is er nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar gemaakt. Zij moeten zich daarvoor inschrijven op de site van het festival.