ANP Dirk voelde zich een voyeur in bevallingsshow

AMSTERDAM - Dirk Zeelenberg voelde zich af en toe toch wat ongemakkelijk bij de opnames van de nieuwe TLC-realityserie Bevallen met…, waarin hij meekeek bij drie bevallingen. “Natuurlijk is dat raar. Ik voelde me bijna een voyeur”, zegt de acteur tegen BuzzE.

Door ANP - 13-3-2017, 7:41 (Update 13-3-2017, 7:41)

Gelukkig voor Dirk vonden de ouders het helemaal niet erg dat hij toekeek. “Ik heb het ze nog eens extra gevraagd maar ze wilden het echt.” En hoewel het misschien een beetje vreemd was om van zo’n intiem moment getuige te zijn, vond de acteur het ‘geweldig’ om mee te maken.

“Ik zei meteen ja tegen dit programma”, aldus Dirk. “Alles komt bij elkaar bij zo’n bevalling. De angst en de hoop vooraf en dan de euforie als alles goed gaat. Het is echt een bijzondere ervaring.”

Imponerend

Zonder het personeel voor de voeten te lopen, probeerde Dirk zo veel mogelijk te registreren wat er allemaal bij een bevalling komt kijken. Dirk is zelf gezegend met drie kinderen en wist zodoende al wel een beetje van de hoed en de rand. “Maar het is en blijft spannend en imponerend!”

De opnames hebben er in ieder geval voor gezorgd dat Dirk nog meer respect heeft gekregen voor het vak van verloskundige. “Ik had al enorme bewondering voor het verpleegkundig personeel maar nu helemaal. Nu kon ik pas goed zien hoeveel liefde en deskundigheid ze er in stoppen. Dat is echt ongelooflijk.”

Behalve Dirk duiken ook Victoria Koblenko, Do en Filemon Wesselink in de wereld van de verloskundigen. Het programma is de opvolger van Op de ambulance met… waarin BN’ers meekeken met ambulancebroeders. Maandag is de aflevering met Dirk te zien.