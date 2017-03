Televisiedebuut Eva Koreman smaakt naar meer

AMSTERDAM - Ondanks haar radioliefde waagt 3FM-dj Eva Koreman zich aan televisie. Ze is een van de drie presentatoren van Jules Unlimited, dat na twaalf jaar terugkeert op de buis. Dat juist zij werd uitgekozen, was voor haar echter ook een verrassing, laat Eva weten aan BuzzE.

Door ANP - 13-3-2017, 7:38 (Update 13-3-2017, 7:38)

“Ik heb nooit de ambitie gehad om televisie te gaan doen. Ik had er zelfs nog nooit over nagedacht”, zegt Eva. Dat veranderde echter toen ze door haar werkgever BNN werd gevraagd om auditie te doen voor Jules Unlimited. “Dat ik dan word uitgekozen had ik nooit verwacht.”

Eva heeft een natuurwetenschappelijke achtergrond en is niet bang aangelegd, redenen voor de makers haar er dolgraag bij te willen hebben. En zo zat ze ineens in een van haar vroegere lievelingsprogramma’s. “Ik keek altijd samen met mijn moeder en daarna 12 Steden, 13 Ongelukken”, lacht ze. “Ik vond het altijd heel spannend als ik er zo aan terugdenk. Je kreeg dingen mee waarvan je dacht dat ze niet bestonden.”

Eerste liefde

Ook Eva mocht dingen doen waar haar hart toch even wat sneller van ging kloppen. Zo daalde ze al abseilend de zendmast bij Lopik af en deed ze mee met een lawine-onderzoek. Daarvoor liet ze zichzelf begraven in de sneeuw.

De eerste opnames smaken naar meer televisiewerk. “Daar hoop ik zeker op, ja. Zolang het maar te combineren is met mijn radiowerk. Radio blijft mijn eerste liefde”, aldus Eva. Toch zit er al een vervolg in de pijplijn. “Er komt nog iets aan, maar daar kan ik nog niets over vertellen”, besluit ze geheimzinnig.

Jules Unlimited is vanaf 13 maart iedere maandag te zien op NPO 3. Naast Eva zijn Maurice Lede en Jamie Trenité de presentatoren van dienst.