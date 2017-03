Kim Kardashian reikt LHBTQ-prijs uit

ANP Kim Kardashian reikt LHBTQ-prijs uit

LOS ANGELES - Alhoewel Kim Kardashian sinds de overval in Parijs de grote awardshows heeft vermeden, maakte ze dit weekend een uitzondering. De realityster reikte de Impact Award uit aan een van de producenten van Keeping Up With The Kardashians, Jonathan Murray.

Door ANP - 13-3-2017, 4:58 (Update 13-3-2017, 4:58)

Murray, die ooit MTV's The Real World bedacht, kreeg de eer vanwege zijn inzet voor Family Equality Council, een organisatie die gezinnen met LHBTQ-ouders steunt. De producer sprak in zijn speech lovende woorden voor Kim en de manier waarop zij is omgegaan met de transitie van haar voormalige stiefvader Caitlyn Jenner. "Toen haar stiefouder de dappere beslissing maakte om verder te gaan als de persoon die ze altijd al was, was het Kim die de rest van de familie heeft geholpen de transitie van Caitlyn te begrijpen en accepteren."

Tijdens de awardshow reikten ook Julie Bowen en Sarah Poulsen prijzen uit. Sarah riep jongeren in de homogemeenschap op zich te laten horen in de strijd voor gelijke rechten. "Er gaat niets veranderen totdat mensen een megafoon oppakken en verandering eisen", aldus de American Horror Story-actrice.