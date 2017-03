Biggie Night bij basketballers Brooklyn Nets

ANP Biggie Night bij basketballers Brooklyn Nets

NEW YORK - Twintig jaar na zijn dood heeft The Notorious B.I.G. een permanent eerbetoon gekregen in het stadion van zijn basketbalclub Brooklyn Nets. Tijdens de wedstrijd zondag, die werd omgedoopt tot Biggie Night, stond de club stil bij de moord op de rapper, afgelopen donderdag twintig jaar geleden.

Door ANP - 13-3-2017, 3:39 (Update 13-3-2017, 3:39)

De kinderen en moeder van Christopher Wallace, zijn weduwe Faith Hill en muziekvrienden onder wie Diddy en Lil' Kim waren aanwezig. Het team, dat een stadsderby tegen de New York Knicks speelde, hees een vaandel aan de wand van het stadion met daarop een portret van Biggie en een uitspraak van de rapper: "Deel de liefde, het is de Brooklyn-manier."

Even daarvoor riep Diddy volgens New York Daily News het aanwezige publiek op om in plaats van een moment stilte "tien seconden Brooklynlawaai" te maken.

The Notorious B.I.G. werd doodgeschoten tijdens de beruchte strijd tussen rappers aan de oost- en westkust van de VS. Zijn dood volgde een half jaar na de moord op Tupac Shakur, die onder contract stond bij label Death Row in Los Angeles. Beide moorden zijn nooit opgelost.