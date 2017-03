Zoon Nicolas Cage vervolgd na dollemansrit

LOS ANGELES - Weston Cage kan een jaar de bak in draaien na een wilde autorit vorige maand. Tegen de zoon van Nicolas Cage werden drie aanklachten ingediend: een voor rijden onder invloed en twee voor doorrijden bij een ongeluk.

Door ANP - 13-3-2017, 2:19 (Update 13-3-2017, 2:19)

Weston, die zelf ook acteur is, raakte in februari betrokken bij een aanrijding. Hij wisselde volgens TMZ verzekeringsgegevens uit met de andere betrokkene, maar vertrok voordat de politie arriveerde. Die zette de achtervolging in, waarbij Weston verschillende brievenbussen en een verkeersbord raakte. De vlucht eindigde toen de 26-jarige tegen een boom reed. Hij bleek twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben.

Het is niet de eerste keer dat Weston met de politie in aanraking komt. In 2011 werd hij twee keer opgepakt op verdenking van huiselijk geweld. In 2015 vertelde de acteur aan de Daily Mail dat hij lange tijd een alcoholprobleem had, maar dat hij geen druppel meer had gedronken sinds de geboorte van zijn zoon het jaar ervoor.