ANP Tyra Banks presenteert America's Got Talent

LOS ANGELES - De vacature die Nick Cannon achterliet bij America's Got Talent, wordt vervuld door Tyra Banks. Het oud-model gaat vanaf aankomende zomer het twaalfde seizoen van de talentenjacht presenteren.

Door ANP - 13-3-2017, 1:59 (Update 13-3-2017, 1:59)

In een statement liet Tyra weten: "Ik ben van jongs af aan al geobsedeerd door grootse acts en artiesten die iets wat onmogelijk lijkt, mogelijk maken. Ik hou ervan hoe AGT dat gevoel naar de huiskamers van mensen brengt."

De presentatrice grapte daarbij ook "wie weet krijg ik nog een kandidaat of twee aan het smizen". Die term voor het lachen met de ogen verzon Tyra bij America's Next Top Model, dat ze bedacht en 22 seizoenen lang presenteerde. Voor het laatste seizoen gaf ze het stokje over aan Rita Ora, ze is wel nog een van de producenten van de modellenshow.

Vorige maand werd bekend dat Nick Cannon opstapte bij America's Got Talent. Hij deed dat nadat hem ter ore was gekomen dat zender NBC hem dreigde te ontslaan. Hij had tijdens een standupshow grappen gemaakt over de zender, terwijl in zijn contract was vastgelegd dat hij dat niet mocht doen.