ANP Adele zingt voor fan die onwel werd

SYDNEY - Adele heeft zaterdagavond een song opgedragen aan de 47-jarige vrouw die een hartstilstand kreeg tijdens een concert van haar idool in Sydney. Dat gebeurde een dag eerder, ook in Sydney.

Door ANP - 12-3-2017, 22:20 (Update 12-3-2017, 22:20)

Bij de aankondiging van Take It All vertelde de zanegers wat er vrijdagavond was gebeurd. “Toen ik gisteren dit lied aan het zingen was, werd een vrouw onwel.” Adele vertelde dat ze erg was geschrokken en zelfs een beetje bang was. “Ik stopte om ervoor te zorgen dat ze geholpen kon worden. Ik weet niet hoe het nu met haar is, maar ik wil dit nummer vanavond graag voor haar zingen.”

Adele vertelde ook nog dat ze hoopt dat de vrouw weer snel de oude wordt. “Ik hoop er snel achter te komen wie je bent zodat ik je kan ontmoeten”, zei ze ook nog.